Top Dog 23. Жангоразов vs Фомичёв
Wink
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Top Dog 23
1-й сезон
11-я серия

Top Dog 23 (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

9.02023, Top Dog 23. Жангоразов vs Фомичёв
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Top Dog вернулся в Сочи с громким турниром, где высококлассные кулачные бойцы сошлись в яростных поединках, наполненных страстью, драмой и азартом! В главном бою вечера непревзойдённый чемпион полутяжёлого дивизиона Олег «Фомич» Фомичёв сразился в 5-ти раундовом поединке с грозным соперником в лице Ислама «Джанго» Жангоразова.

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