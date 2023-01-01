Top Dog 23 (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Top Dog вернулся в Сочи с громким турниром, где высококлассные кулачные бойцы сошлись в яростных поединках, наполненных страстью, драмой и азартом! В главном бою вечера непревзойдённый чемпион полутяжёлого дивизиона Олег «Фомич» Фомичёв сразился в 5-ти раундовом поединке с грозным соперником в лице Ислама «Джанго» Жангоразова.



