Тонкая линия жизни. Серия 1
Wink
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Тонкая линия жизни
1-й сезон
1-я серия
8.82022, Тонкая линия жизни. Серия 1
Мелодрамы18+

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Тонкая линия жизни (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Мелодрама о врачебной ошибке и неизвестных родственниках. Измученная жизнью кардиологиня Вера по ошибке рекомендует Василию Андреевичу, новому пациенту клиники, неправильное лекарство. Теперь его жизнь оказывается в опасности, и Вера изо всех сил пытается загладить вину. Терять работу ей никак нельзя, ведь надо помогать семье. Тем временем к Василию Андреевичу приезжает сын Максим, в которого Вера сразу же влюбляется. Ситуация осложняется, когда становится ясно, что Василий Андреевич — это отец Веры. Жена Максима начинает подозревать, что внезапно появившаяся родственница специально решила свести отца в могилу ради наследства. К чему приведет их конфликт, расскажет сериал «Тонкая линия жизни» (2022) — смотреть его можно в видеосервисе Wink онлайн.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Тонкая линия жизни»

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