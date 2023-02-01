Тонкая линия жизни (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Мелодрама о врачебной ошибке и неизвестных родственниках. Измученная жизнью кардиологиня Вера по ошибке рекомендует Василию Андреевичу, новому пациенту клиники, неправильное лекарство. Теперь его жизнь оказывается в опасности, и Вера изо всех сил пытается загладить вину. Терять работу ей никак нельзя, ведь надо помогать семье. Тем временем к Василию Андреевичу приезжает сын Максим, в которого Вера сразу же влюбляется. Ситуация осложняется, когда становится ясно, что Василий Андреевич — это отец Веры. Жена Максима начинает подозревать, что внезапно появившаяся родственница специально решила свести отца в могилу ради наследства. К чему приведет их конфликт, расскажет сериал «Тонкая линия жизни» (2022) — смотреть его можно в видеосервисе Wink онлайн.

