Томбо!. Сезон 1. Серия 12
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Томбо!
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12-я серия
6.42024, Томбо!. Сезон 1. Серия 12
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Томбо! (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Бывший профессиональный гольфист Кадзуёси Игараси приезжает на остров Хиносима, чтобы устроиться на работу в центр развития. Предполагая, что ему придётся жить в скучной сельской местности без особых развлечений, Кадзуёси с удивлением обнаруживает на острове поле для гольфа, созданное местными жителями — поклонниками этого вида спорта. А вскоре он знакомится с девушкой Томбо, которая умело играет в гольф, используя только очень сложную в использовании клюшку 3-iron.

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