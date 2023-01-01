Только ради любви. Сезон 1. Серия 14
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Только ради любви
1-й сезон
14-я серия
9.42023, Yi ai wei ying
Комедии, Мелодрамы18+

Только ради любви (сериал, 2023) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Талантливая журналистка пытается взять интервью у закрытого миллионера, и между ними пробегает искра. Рейтинговая дорама «Только ради любви» рассказывает о сложной динамике чувств жизнерадостной девушки и холодного миллионера.

Чжэн Шу И красива и амбициозна. Она работает журналисткой и давно мечтает взять интервью у Ши Яня, загадочного финансиста, чей бизнес стремительно развивается. А вот о его личной жизни ничего не известно, и даже четких фотографий его в Интернете не найти. Девушке выпадает шанс побеседовать с интересным героем и таким образом привлечь читателей в издание. Однако в последний момент занятой и крайне холодный красавчик-бизнесмен переносит встречу, срывая подготовку материала для передовицы. Тогда Чжэн Шу И, воспользовавшись связями, отправляется на званый прием его друга, чтобы встретиться с Ши Янем и попробовать его разгадать.

Сможет ли акула пера покорить акулу бизнеса? Обо всех перипетиях их запутанных и дразнящих отношений вы узнаете, если будете смотреть «Только ради любви» — русская озвучка дорамы доступна на Wink.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb