Только ради любви (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
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Только ради любви
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Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Только ради любви
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Только ради любви
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Только ради любви
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Только ради любви
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Только ради любви
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Только ради любви
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Только ради любви
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Только ради любви
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Сезон 1 Серия 22Бесплатно
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Сезон 1 Серия 24Бесплатно
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Сезон 1 Серия 32Бесплатно
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Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 18+46 мин
Только ради любви
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 18+48 мин
Только ради любви
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
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Только ради любви
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
О сериале
Талантливая журналистка пытается взять интервью у закрытого миллионера, и между ними пробегает искра. Рейтинговая дорама «Только ради любви» рассказывает о сложной динамике чувств жизнерадостной девушки и холодного миллионера.
Чжэн Шу И красива и амбициозна. Она работает журналисткой и давно мечтает взять интервью у Ши Яня, загадочного финансиста, чей бизнес стремительно развивается. А вот о его личной жизни ничего не известно, и даже четких фотографий его в Интернете не найти. Девушке выпадает шанс побеседовать с интересным героем и таким образом привлечь читателей в издание. Однако в последний момент занятой и крайне холодный красавчик-бизнесмен переносит встречу, срывая подготовку материала для передовицы. Тогда Чжэн Шу И, воспользовавшись связями, отправляется на званый прием его друга, чтобы встретиться с Ши Янем и попробовать его разгадать.
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