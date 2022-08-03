Тоботы (мультсериал, 2011) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

Тоботы. Сезон 3. Серия 14
9.02011, Tobot
Мультсериалы, Приключения6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У братьев-близнецов Райна и Кори было обычное детство. Они ходили в третий класс, гуляли с друзьями после школы и помогали своему отцу чинить машины в гараже. Но однажды ребята узнают, что их отец — не простой механик. Пока его сыновья были в школе, он создавал и модернизировал роботов, которые могли трансформироваться и обладали различными гаджетами. После того как тайна раскрылась, отец доверил Райну и Кори управлять двумя самыми мощными роботами Тоботами. Это оказалось как раз кстати, так как на улицах Дейд-Сити появилось слишком много злодеев, которым нужно дать отпор.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

