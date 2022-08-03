Тоботы (мультсериал, 2011) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн
9.02011, Tobot
Мультсериалы, Фантастика6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
У братьев-близнецов Райна и Кори было обычное детство. Они ходили в третий класс, гуляли с друзьями после школы и помогали своему отцу чинить машины в гараже. Но однажды ребята узнают, что их отец — не простой механик. Пока его сыновья были в школе, он создавал и модернизировал роботов, которые могли трансформироваться и обладали различными гаджетами. После того как тайна раскрылась, отец доверил Райну и Кори управлять двумя самыми мощными роботами Тоботами. Это оказалось как раз кстати, так как на улицах Дейд-Сити появилось слишком много злодеев, которым нужно дать отпор.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Приключения, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЛДРежиссёр
Ли
Даль
- КДРежиссёр
Ко
Дон-у
- ВШАктёр
Валин
Шиней
- ДЭАктёр
Джефф
Эванс Тодд
- ОКАктёр
Октавиан
Кол
- КЭАктриса
Кэрол
Энн-Дэй
- ПДАктёр
Пол
Добсон
- МХАктёр
Мэтт
Хилл
- ЧМАктриса
Челси
Миллер
- РРАктриса
Рона
Риз
- РРАктёр
Роджер
Родс
- МСАктёр
Марко
Сориано
- ЛДПродюсер
Ли
Даль
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- МФАктёр дубляжа
Михаил
Федосеев
- СЧАктриса дубляжа
Светлана
Чистохина
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- СЧАктёр дубляжа
Станислав
Черсков