Тоботы (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

У братьев-близнецов Райна и Кори было обычное детство. Они ходили в третий класс, гуляли с друзьями после школы и помогали своему отцу чинить машины в гараже. Но однажды ребята узнают, что их отец — не простой механик. Пока его сыновья были в школе, он создавал и модернизировал роботов, которые могли трансформироваться и обладали различными гаджетами. После того как тайна раскрылась, отец доверил Райну и Кори управлять двумя самыми мощными роботами Тоботами. Это оказалось как раз кстати, так как на улицах Дейд-Сити появилось слишком много злодеев, которым нужно дать отпор.

