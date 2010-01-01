Тоботы. Сезон 2. Серия 12
Wink
Детям
Тоботы
2-й сезон
12-я серия

Тоботы (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

9.02010, Tobot
Мультсериалы, Фантастика6+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

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Сюжет

У братьев-близнецов Райна и Кори было обычное детство. Они ходили в третий класс, гуляли с друзьями после школы и помогали своему отцу чинить машины в гараже. Но однажды ребята узнают, что их отец — не простой механик. Пока его сыновья были в школе, он создавал и модернизировал роботов, которые могли трансформироваться и обладали различными гаджетами. После того как тайна раскрылась, отец доверил Райну и Кори управлять двумя самыми мощными роботами Тоботами. Это оказалось как раз кстати, так как на улицах Дейд-Сити появилось слишком много злодеев, которым нужно дать отпор.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тоботы»

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