Темные силы (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Как выглядят и "работают" ведьмы 21-го века? В Казахстане и Румынии, России и Соединенных Штатах? В чeм отличие "белой" и "чeрной" магии? Почему учeные верят в "порчу"? Эта "профессия" сопряжена с огромным риском - ведьм по всему миру, как во времена инквизиции, по-прежнему сжигают...

