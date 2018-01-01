Побег с того света
Wink
Сериалы
Темные силы (2018)
1-й сезон
Побег с того света

Темные силы (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.32018, Побег с того света
Документальный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Как выглядят и "работают" ведьмы 21-го века? В Казахстане и Румынии, России и Соединенных Штатах? В чeм отличие "белой" и "чeрной" магии? Почему учeные верят в "порчу"? Эта "профессия" сопряжена с огромным риском - ведьм по всему миру, как во времена инквизиции, по-прежнему сжигают...

Сериал Побег с того света 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг