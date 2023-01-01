Темные силы (2018) (сериал, 2023) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн бесплатно

Позор ради славы
Темные силы (2018)
1-й сезон
Позор ради славы

Темные силы (2018) сезон 1 серия 68

2023, Позор ради славы
Документальный18+

1-й сезон

О сериале

Как выглядят и "работают" ведьмы 21-го века? В Казахстане и Румынии, России и Соединенных Штатах? В чeм отличие "белой" и "чeрной" магии? Почему учeные верят в "порчу"? Эта "профессия" сопряжена с огромным риском - ведьм по всему миру, как во времена инквизиции, по-прежнему сжигают...

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
38 мин / 00:38

