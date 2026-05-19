Спасательница расследует нераскрытое исчезновение миллионера и погружается в сложную историю его семьи. Нуарный детектив из Швеции «Темное сердце» — сериал о разрушительном влиянии предрассудков, основанный на реальном преступлении.



Таня Торелл, директор оперативного отдела организации, занимающейся поиском людей, берется за дело влиятельного бизнесмена Бенгта Люнквиста, пропавшего без вести два года назад. По словам его дочери Санны, полиция не смогла продвинуться в расследовании и надежды на благоприятный исход мало. Но чем глубже Таня погружается в поиски, тем более мрачные подробности ей открываются. Два года назад Санна начала встречаться с Маркусом Тингстрёмом, с семьей которого Люнквисты враждуют на протяжении многих поколений. Молодые люди были уверены, что их любовь сильнее конфликта, об истоках которого не помнят даже старшие члены семей, однако они не были готовы к последствиям своих действий.



Как события прошлого привели к трагедии, вы узнаете, когда будете смотреть «Темное сердце» (2022) в онлайн-кинотеатре Wink.

