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Сериалы
Темное сердце
Актёры и съёмочная группа сериала «Темное сердце»

Актёры и съёмочная группа сериала «Темное сердце»

Режиссёры

Густав Мёллер

Густав Мёллер

Gustav Möller
Режиссёр

Актёры

Стив Кратц

Стив Кратц

Steve Kratz
Актёр
Андерс Мосслинг

Андерс Мосслинг

Anders Mossling
Актёр
Алиетт Офейм

Алиетт Офейм

Aliette Opheim
Актриса
Петер Андерссон

Петер Андерссон

Peter Andersson
Актёр
Патрик Карлсон

Патрик Карлсон

Patrik Karlson
Актёр

Сценаристы

Оса Лантц

Оса Лантц

Åsa Lantz
Сценарист
Эрик Хультквист

Эрик Хультквист

Erik Hultkvist
Сценарист
Густав Мёллер

Густав Мёллер

Gustav Möller
Сценарист
Оскар Сёдерлунд

Оскар Сёдерлунд

Oskar Söderlund
Сценарист

Продюсеры

Энн Аппельберг

Энн Аппельберг

Anne Appelberg
Продюсер
Анна Карлстен

Анна Карлстен

Anna Carlsten
Продюсер
Элин Квист

Элин Квист

Elin Kvist
Продюсер
Понтус Эдгрен

Понтус Эдгрен

Pontus Edgren
Продюсер

Художники

Микаэл Вархелий

Микаэл Вархелий

Mikael Varhelyi
Художник
Беатрис Карлстранд

Беатрис Карлстранд

Beatrice Carlstrand
Художница
Джулия Тегстрём

Джулия Тегстрём

Julia Tegström
Художница
Беатрис Страндт

Беатрис Страндт

Beatrice Strand
Художница

Композиторы

Петтер Виннберг

Петтер Виннберг

Petter Winnberg
Композитор