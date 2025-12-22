Тед Лассо. Сезон 4. Серия 8
Wink
Сериалы
Тед Лассо
4-й сезон
8-я серия

Тед Лассо (сериал, 2020) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

9.02020, Тед Лассо. Сезон 4. Серия 8
Комедия, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Американский спортивный сериал «Тед Лассо» стал настоящей сенсацией. 20 номинаций на «Эмми» после дебютного сезона — такого результата прежде не добивалось ни одно комедийное телешоу.

Тед успешно тренирует команду американского футбола в университете Уичита, но внезапно получает предложение возглавить английский футбольный клуб. Незнание правил соккера не помеха — мужчина говорит «да» и отправляется через Атлантику. Англия враждебно встречает чужака: в успех нового тренера не верят ни болельщики, ни — что странно — владелица футбольного клуба. Но тот не обращает внимания на холодный прием и принимается за работу.

Хватит ли Теду оптимизма, человеколюбия и эмпатии, чтобы растопить ледяные фанатские сердца? И какую цель преследует хозяйка команды, приглашая неопытного тренера? Смотреть сериал «Тед Лассо» стоит тем, кто любит жизнеутверждающие и вдохновляющие истории.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Спортивный

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тед Лассо»