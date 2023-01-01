Тед Лассо (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Тед Лассо 1 сезон
Комедии, Спорт18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Тренер сборной колледжа Канзаса по американскому футболу Тед Лассо — неисправимый оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube. Новая владелица одного заштатного английского футбольного клуба решает использовать его в своих хитрых планах и предлагает Теду должность главного тренера, рассчитывая, что тот развалит клуб. Ничего не смысля в этом виде спорта, Тед приступает к своим новым обязанностям со всем присущим ему энтузиазмом.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыКомедии, Спорт
Рейтинг
- ЭДРежиссёр
Эрика
Дантон
- МЛРежиссёр
Мэтт
Липси
- МДРежиссёр
М.Дж.
Делани
- ДЛРежиссёр
Деклан
Лауни
- БГАктёр
Бретт
Голдстин
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- Актриса
Джуно
Темпл
- НМАктёр
Ник
Мохаммед
- ФДАктёр
Фил
Данстер
- ХУАктриса
Ханна
Уэддингхэм
- СНАктриса
Сара
Нилс
- ЭХАктёр
Энтони
Хэд
- ДСАктёр
Джереми
Свифт
- БХАктёр
Брендан
Хант
- ДМСценарист
Дилан
Маррон
- КХСценарист
Кили
Хэзелл
- ЛКПродюсер
Лиза
Катцер
- БХПродюсер
Брендан
Хант
- АКМонтажёр
А.Дж.
Католайн
- ММКомпозитор
Маркус
Мамфорд
- ТХКомпозитор
Том
Хоу