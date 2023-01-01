Тед Лассо
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Тед Лассо

Тед Лассо (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Тед Лассо 1 сезон
Комедии, Спорт18+

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Сюжет

Тренер сборной колледжа Канзаса по американскому футболу Тед Лассо — неисправимый оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube. Новая владелица одного заштатного английского футбольного клуба решает использовать его в своих хитрых планах и предлагает Теду должность главного тренера, рассчитывая, что тот развалит клуб. Ничего не смысля в этом виде спорта, Тед приступает к своим новым обязанностям со всем присущим ему энтузиазмом.

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