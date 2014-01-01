Тайный роман. Сезон 1. Серия 7
Wink
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Тайный роман
1-й сезон
7-я серия

Тайный роман (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.72014, Milhoe
Драмы, Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

О Хе-вон работает директором по планированию в арт-центре «Сохан». Она элегантна и выделяется на фоне других. Однако эта респектабельная и всеми уважаемая дама заводит тайную любовную связь с гениальным пианистом Ли Сон-джэ, который намного её младше.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb