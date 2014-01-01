Тайный роман (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О Хе-вон работает директором по планированию в арт-центре «Сохан». Она элегантна и выделяется на фоне других. Однако эта респектабельная и всеми уважаемая дама заводит тайную любовную связь с гениальным пианистом Ли Сон-джэ, который намного её младше.





