WinkСериалыТайны джунглей1-й сезон9-я серия
8.62022, Secrets in the Jungle
Документальный18+
Контент станет доступным 24.10.2025
Тайны джунглей (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+40 мин
Тайны джунглей
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Тайны джунглей
Сезон 1 Серия 2
- 18+41 мин
Тайны джунглей
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Тайны джунглей
Сезон 1 Серия 4
- 18+41 мин
Тайны джунглей
Сезон 1 Серия 5
- 18+41 мин
Тайны джунглей
Сезон 1 Серия 6
- 18+41 мин
Тайны джунглей
Сезон 1 Серия 7
- 18+41 мин
Тайны джунглей
Сезон 1 Серия 8
- 18+24октября
Тайны джунглей
Сезон 1 Серия 9
- 18+31октября
Тайны джунглей
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Рассказ о джунглях с множеством тайн, огромные территории которых до сих пор не исследованы, племена не найдены, существа не задокументированы, а под их густым пологом скрыты древние руины. Среди них секретные сооружения в Гватемале, загадочные окаменелости на Мадагаскаре или пещера с черепами в Мексике.
СтранаКанада
ЖанрДокументальный
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
7.0 IMDb