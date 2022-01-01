Тайны джунглей. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Тайны джунглей
1-й сезон
6-я серия
8.62022, Secrets in the Jungle
Документальный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Тайны джунглей (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Рассказ о джунглях с множеством тайн, огромные территории которых до сих пор не исследованы, племена не найдены, существа не задокументированы, а под их густым пологом скрыты древние руины. Среди них секретные сооружения в Гватемале, загадочные окаменелости на Мадагаскаре или пещера с черепами в Мексике.

Страна
Канада
Жанр
Документальный
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.0 IMDb