Тайны джунглей (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Тайны джунглей. Сезон 1. Серия 8
Тайны джунглей
1-й сезон
8-я серия
8.72022, Secrets in the Jungle
Документальный18+

Рассказ о джунглях с множеством тайн, огромные территории которых до сих пор не исследованы, племена не найдены, существа не задокументированы, а под их густым пологом скрыты древние руины. Среди них секретные сооружения в Гватемале, загадочные окаменелости на Мадагаскаре или пещера с черепами в Мексике.

Страна
Канада
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.0 IMDb