Тайны Даркнета. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Тайны Даркнета
1-й сезон
8-я серия
6.62022, Swiss Secrets
Боевик, Триллер18+

Тайны Даркнета (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Благодаря тайно установленным микрокамерам в жилых помещениях одного из крупнейших сервисов аренды жилья, происходит утечка персональных данных в даркнет. Вместе с данными обычных людей в сеть утекают и секреты власть имущих, что приводит к серьёзным последствиям.

Страна
Швейцария
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.4 IMDb