Тайны Даркнета (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

2022, Swiss Secrets
Боевик, Триллер18+
О сериале
Благодаря тайно установленным микрокамерам в жилых помещениях одного из крупнейших сервисов аренды жилья, происходит утечка персональных данных в даркнет. Вместе с данными обычных людей в сеть утекают и секреты власть имущих, что приводит к серьёзным последствиям.
5.5 КиноПоиск
6.4 IMDb