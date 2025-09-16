Нервная система
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Тайны анатомии
1-й сезон
Нервная система

Тайны анатомии (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.82019, Нервная система
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл научно-популярных телепередач, посвященный интересным фактам о строении человеческого тела. Ведущий программы – профессиональный врач хирург Роман Фишкин – выяснит все о самых интересных процессах, происходящих в теле человека. Мы в каждой программе (а также эксперты – анатомы, хирурги, физиологи и т.д.) будем отвечать на ряд интересных вопросов на тему анатомии, например, почему, когда мы глотаем, еда не оказывается в легких? Как живут дальтоники? И что может лишить нас обоняния? Также узнаем, без каких органов может функционировать организм, и что меняет их отсутствие (например, желчный пузырь, аппендицит и т.д.)

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
26 мин / 00:26

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