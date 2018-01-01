Тайны анатомии (сериал, 2019) смотреть онлайн

Цикл научно-популярных телепередач, посвященный интересным фактам о строении человеческого тела. Ведущий программы – профессиональный врач хирург Роман Фишкин – выяснит все о самых интересных процессах, происходящих в теле человека. Мы в каждой программе (а также эксперты – анатомы, хирурги, физиологи и т.д.) будем отвечать на ряд интересных вопросов на тему анатомии, например, почему, когда мы глотаем, еда не оказывается в легких? Как живут дальтоники? И что может лишить нас обоняния? Также узнаем, без каких органов может функционировать организм, и что меняет их отсутствие (например, желчный пузырь, аппендицит и т.д.)



Все сезоны сериала Тайны анатомии смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.