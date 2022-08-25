WinkДетямТайная комната1-й сезон26-я серия
7.72021, Тайная комната. Серия 26
Комедия, Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»
Тайная комната (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн
О сериале
Семья переезжает в новый дом. Неожиданно дети находят волшебную дверь, которую не видят взрослые. Открыв её, они попадают в Тайную комнату, полную чудес. Тайная комната открывает детям удивительные факты из истории и культуры еврейского народа, а также помогает им решать повседневные проблемы и задачи.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Мультсериалы
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
8.1 КиноПоиск