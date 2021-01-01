Тайная комната (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Семья переезжает в новый дом. Неожиданно дети находят волшебную дверь, которую не видят взрослые. Открыв её, они попадают в Тайную комнату, полную чудес. Тайная комната открывает детям удивительные факты из истории и культуры еврейского народа, а также помогает им решать повседневные проблемы и задачи.



Сериал Тайная комната 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.