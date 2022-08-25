Тайная комната. Серия 17
Wink
Детям
Тайная комната
1-й сезон
17-я серия
7.72021, Тайная комната. Серия 17
Комедия, Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Тайная комната (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Семья переезжает в новый дом. Неожиданно дети находят волшебную дверь, которую не видят взрослые. Открыв её, они попадают в Тайную комнату, полную чудес. Тайная комната открывает детям удивительные факты из истории и культуры еврейского народа, а также помогает им решать повседневные проблемы и задачи.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.1 КиноПоиск