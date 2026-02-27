Тайна пропавшего ребенка (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Руководители страховой компании отказывают в страховке безнадёжным больным, но однажды неизвестные похищают их новорождённого сына и сбрасывают его с крыши. Ребёнка спасла и вырастила добрая Клэр. Семь лет спустя она отчаянно борется за жизнь своего приёмного сына, который болен лейкемией. Она сталкивается с боссами страховой компании, которые отказывают ей в помощи, не зная, что подписывают смертный приговор собственному сыну.

