Тайна пропавшего ребенка (сериал, 2025) смотреть онлайн

Тайна пропавшего ребенка
2025, Help! Save This Baby the Insurance CEO Is Trying to Kill! 1 сезон
Мелодрама, Драма18+

1-й сезон

Руководители страховой компании отказывают в страховке безнадёжным больным, но однажды неизвестные похищают их новорождённого сына и сбрасывают его с крыши. Ребёнка спасла и вырастила добрая Клэр. Семь лет спустя она отчаянно борется за жизнь своего приёмного сына, который болен лейкемией. Она сталкивается с боссами страховой компании, которые отказывают ей в помощи, не зная, что подписывают смертный приговор собственному сыну.

США
Драма, Мелодрама

