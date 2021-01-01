Тара Дункан (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн

WinkДетямТара Дункан1-й сезон51-я серия
8.92021, Tara Duncan
Мультсериалы, Фэнтези6+
Сезоны и серии
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 1
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 2
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 3
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 4
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 5
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 6
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 7
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 8
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 9
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 10
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 11
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 12
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 13
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 14
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 15
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 16
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 17
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 18
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 19
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 20
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 21
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 22
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 23
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 24
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 25
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 26
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 27
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 28
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 29
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 30
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 31
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 32
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 33
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 34
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 35
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 36
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 37
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 38
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 39
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 40
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 41
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 42
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 43
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 44
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 45
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 46
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 47
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 48
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 49
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 50
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 51
- 6+12 мин
Тара Дункан
Сезон 1 Серия 52
О сериале
Главная героиня, школьница Тара Дункан, попадает из обычного мира в магический, где выясняется, что она обладает уникальными супер-силами. Она учится владеть своими сверхспособностями, чтобы помочь своей семье защитить процветающую империю Омоис, наследницей которой она является.
СтранаФранция
ЖанрПриключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
9.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Дан
Кретёр
- КЧАктриса
Кейси
Чейз
- ЖМАктёр
Жюльен
Мюнье
- АЛАктёр
Арно
Леонар
- ЭМАктриса
Элоди
Менан
- ГБАктёр
Габриэль
Бисмут Бьенэмэ
- ДПАктриса
Дороти
Пуссео
- ФКАктёр
Фред
Кола
- КСАктриса
Клара
Суарес
- ЭХАктриса
Эммилу
Хомс
- СОСценарист
Софи
Одуин-Мамикониан
- СОПродюсер
Софи
Одуин-Мамикониан
- ПААктриса дубляжа
Полина
Авдеенко
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- АЯАктёр дубляжа
Александр
Якименко
- СГАктёр дубляжа
Сергей
Голубцов
- ФАКомпозитор
Фабрис
Абулькер