Тара Дункан. Сезон 1. Серия 27
Wink
Детям
Тара Дункан
1-й сезон
27-я серия
8.92021, Tara Duncan
Мультсериалы, Фэнтези6+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Тара Дункан (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главная героиня, школьница Тара Дункан, попадает из обычного мира в магический, где выясняется, что она обладает уникальными супер-силами. Она учится владеть своими сверхспособностями, чтобы помочь своей семье защитить процветающую империю Омоис, наследницей которой она является.

Сериал Тара Дункан 1 сезон 27 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

9.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тара Дункан»