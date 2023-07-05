Тара Дункан. Сезон 1. Серия 45
Wink
Детям
Тара Дункан
1-й сезон
45-я серия
8.92021, Tara Duncan
Мультсериалы, Фэнтези6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Тара Дункан (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главная героиня, школьница Тара Дункан, попадает из обычного мира в магический, где выясняется, что она обладает уникальными супер-силами. Она учится владеть своими сверхспособностями, чтобы помочь своей семье защитить процветающую империю Омоис, наследницей которой она является.

Страна
Франция
Жанр
Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тара Дункан»