Танцы в темноте (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В центре внимания — загадочное убийство молодого сына фермера — Василия Тищина, которого застрелили из снайперской винтовки. И это произошло ровно в тот день, когда на него хотела переписать свою долю в бизнесе, его жена — Яся. Яся потеряла зрение полгода назад после взрыва газа в их доме. От этого взрыва погиб её отец. Отцы Василия и Яси были бизнес-партнерами и создали серьезный бизнес — ферму и животноводческий комплекс. Теперь всем бизнесом управляет отец Василия — Игорь Тищин, а Яся осталась без отца, мужа и зрения. Наших детективы пытаются понять, что за «проклятие» преследует молодую девушку. Одновременно с этим, развиваются романтические отношения и между Татьяной и Павлом, но там всё тоже идет непросто, хотя…

