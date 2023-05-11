Танцы на углях (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Когда-то Зоя была счастливой женой и матерью, обожала свою работу в детском саду и жила безмятежно. А потом что-то сломалось, и она потеряла всё. Вот уже два года она проходит лечение у психиатра, за это время у нее не раз случались провалы в памяти, она даже пыталась покончить с собой. Сейчас ей лучше, но дочь отвыкла от нее, муж женился на другой, и хотя семья по-прежнему опекает Зою, это уже не ее семья. Приехав на дачу к родителям бывшего мужа, она чувствует себя чужой и никому не нужной. Именно в этот день неподалеку от их поселка находят странное захоронение: под бетонной плитой покоятся кости мужчины, погибшего два года назад. Полиция устанавливает его личность и опрашивает местных жителей. Никто не опознает покойного… кроме Зои. И той же ночью происходит новое убийство.
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Магонов
- ДРАктриса
Дарья
Румянцева
- Актёр
Александр
Пашков
- АВАктриса
Алиса
Варова
- МФАктёр
Максим
Фомин
- ИРАктёр
Илья
Рябов
- ПЖАктёр
Петр
Журавлев
- ВВАктриса
Валентина
Ворожцова
- СШАктёр
Сергей
Шоколов
- АПАктриса
Анна
Попова
- ОААктриса
Ольга
Андилевко
- АБСценарист
Анна
Буйвите
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- КБМонтажёр
Ксения
Бурдинова
- АКОператор
Антон
Комаров
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков