Танцы на углях (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Когда-то Зоя была счастливой женой и матерью, обожала свою работу в детском саду и жила безмятежно. А потом что-то сломалось, и она потеряла всё. Вот уже два года она проходит лечение у психиатра, за это время у нее не раз случались провалы в памяти, она даже пыталась покончить с собой. Сейчас ей лучше, но дочь отвыкла от нее, муж женился на другой, и хотя семья по-прежнему опекает Зою, это уже не ее семья. Приехав на дачу к родителям бывшего мужа, она чувствует себя чужой и никому не нужной. Именно в этот день неподалеку от их поселка находят странное захоронение: под бетонной плитой покоятся кости мужчины, погибшего два года назад. Полиция устанавливает его личность и опрашивает местных жителей. Никто не опознает покойного… кроме Зои. И той же ночью происходит новое убийство.

