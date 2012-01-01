Так говорят женщины (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

В реалити-шоу «Так говорят женщины» участвуют пять известных женщин. Каждая из них получает в руки камеру, с помощью которой снимает свою жизнь на протяжении полугода. Никаких ограничений, никаких закрытых тем. Вся жизнь героев раскрывается, как на ладони – откровенно и смело. Только неподдельные эмоции и переживания женщин в их повседневной жизни.

