Так говорят женщины. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Так говорят женщины
1-й сезон
11-я серия

Так говорят женщины (сериал, 2012) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

2012, Так говорят женщины. Сезон 1. Серия 11
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В реалити-шоу «Так говорят женщины» участвуют пять известных женщин. Каждая из них получает в руки камеру, с помощью которой снимает свою жизнь на протяжении полугода. Никаких ограничений, никаких закрытых тем. Вся жизнь героев раскрывается, как на ладони – откровенно и смело. Только неподдельные эмоции и переживания женщин в их повседневной жизни.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг