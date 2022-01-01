Святые воины. Сезон 1. Серия 4
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Святые воины
1-й сезон
4-я серия
2022, Святые воины. Сезон 1. Серия 4
Документальные16+

Контент станет доступным 15.04.2025

Святые воины (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В наших святцах — сотни святых солдат и военачальников — от святого Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Ильи Муромца до Дмитрия Донского, Федора Ушакова и старца Паисия Святогорца. Это первый такой масштабный проект, который рассказывает о самых почитаемых святых воинах в истории.

Их жизнь, подвиги, военная доблесть, прижизненные и посмертные чудеса, традиции их почитания и газванные их имена православные батальоны в сегодняшней русской армии.

Проект наполнен эксклюзивными съёмками в укрытых от мира местах жизни святых, о некоторых из которых мы знаем с детства, но, как выясняется, почти ничего не знаем. А так же героями, нашими современниками, которые и сегодня строят свою жизнь, подражая подвигу святых воинов и опираясь на их помощь.


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