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Святые воины (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 1
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 2
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 3
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 4
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 5
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 6
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 7
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 8
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 9
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 10
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 11
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 12
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 13
- 16+15апреля
Святые в�оины
Сезон 1 Серия 14
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 15
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 16
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 17
- 16+15апреля
Святые воины
Сезон 1 Серия 18
Сюжет
В наших святцах — сотни святых солдат и военачальников — от святого Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Ильи Муромца до Дмитрия Донского, Федора Ушакова и старца Паисия Святогорца. Это первый такой масштабный проект, который рассказывает о самых почитаемых святых воинах в истории.
Их жизнь, подвиги, военная доблесть, прижизненные и посмертные чудеса, традиции их почитания и газванные их имена православные батальоны в сегодняшней русской армии.
Проект наполнен эксклюзивными съёмками в укрытых от мира местах жизни святых, о некоторых из которых мы знаем с детства, но, как выясняется, почти ничего не знаем. А так же героями, нашими современниками, которые и сегодня строят свою жизнь, подражая подвигу святых воинов и опираясь на их помощь.
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