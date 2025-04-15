Святые воины (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

В наших святцах — сотни святых солдат и военачальников — от святого Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Ильи Муромца до Дмитрия Донского, Федора Ушакова и старца Паисия Святогорца. Это первый такой масштабный проект, который рассказывает о самых почитаемых святых воинах в истории.



Их жизнь, подвиги, военная доблесть, прижизненные и посмертные чудеса, традиции их почитания и газванные их имена православные батальоны в сегодняшней русской армии.



Проект наполнен эксклюзивными съёмками в укрытых от мира местах жизни святых, о некоторых из которых мы знаем с детства, но, как выясняется, почти ничего не знаем. А так же героями, нашими современниками, которые и сегодня строят свою жизнь, подражая подвигу святых воинов и опираясь на их помощь.







Все сезоны сериала Святые воины смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.