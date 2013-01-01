Свои правила. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Свои правила
1-й сезон
9-я серия

Свои правила (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

2013, Свои правила. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У каждого человека есть свои правила. По ним он живет, побеждает, любит, передает эти правила детям, порой старается навязать близким… И какими бы разными они не были, именно эти правила формируют личность человека и помогают достигать желаемой цели. Ведущая программы Наталия Куликова ведет со своими гостьями диалог о том, как им удалось достичь идеала.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг