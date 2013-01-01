Свои правила (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

У каждого человека есть свои правила. По ним он живет, побеждает, любит, передает эти правила детям, порой старается навязать близким… И какими бы разными они не были, именно эти правила формируют личность человека и помогают достигать желаемой цели. Ведущая программы Наталия Куликова ведет со своими гостьями диалог о том, как им удалось достичь идеала.

