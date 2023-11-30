8.02017, Свидетельства паранормального. Сезон 4. Серия 12
Детектив, Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Свидетельства паранормального (сериал, 2017) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 4 Серия 1
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 4 Серия 2
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 4 Серия 3
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 4 Серия 4
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 4 Серия 5
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 4 Серия 6
- 18+40 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 4 Серия 7
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 4 Серия 8
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 4 Серия 9
- 18+38 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 4 Серия 10
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 4 Серия 11
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 4 Серия 12
О сериале
Как объяснить необъяснимое? Что происходит на видеозаписях, которые, как уверены любители сверхъественного, содержат доказательства существования паранормальных явлений? Ученые, исследователи, а также специалисты по спецэффектам и монтажу просмотрят видеозаписи, на которых происходят загадочные и необъяснимые вещи: светящийся шар в Карелии, оживающую по ночам статую в музее и даже самовозгорание человека. С помощью научных и технических знаний они попробуют объяснить, что происходит на этих записях, и докопаться до правды.
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Детектив
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
4.7 IMDb