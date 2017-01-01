Свидетельства паранормального. Сезон 4. Серия 10
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Свидетельства паранормального
4-й сезон
10-я серия
8.22017, Свидетельства паранормального. Сезон 4. Серия 10
Детективы, Документальные18+
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Свидетельства паранормального (сериал, 2017) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

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Сюжет

Как объяснить необъяснимое? Что происходит на видеозаписях, которые, как уверены любители сверхъественного, содержат доказательства существования паранормальных явлений? Ученые, исследователи, а также специалисты по спецэффектам и монтажу просмотрят видеозаписи, на которых происходят загадочные и необъяснимые вещи: светящийся шар в Карелии, оживающую по ночам статую в музее и даже самовозгорание человека. С помощью научных и технических знаний они попробуют объяснить, что происходит на этих записях, и докопаться до правды.

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Рейтинг

4.7 IMDb