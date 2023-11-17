Свидетельства паранормального. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Свидетельства паранормального
2-й сезон
5-я серия
8.02017, Свидетельства паранормального. Сезон 2. Серия 5
Детектив, Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Свидетельства паранормального (сериал, 2017) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

О сериале

Как объяснить необъяснимое? Что происходит на видеозаписях, которые, как уверены любители сверхъественного, содержат доказательства существования паранормальных явлений? Ученые, исследователи, а также специалисты по спецэффектам и монтажу просмотрят видеозаписи, на которых происходят загадочные и необъяснимые вещи: светящийся шар в Карелии, оживающую по ночам статую в музее и даже самовозгорание человека. С помощью научных и технических знаний они попробуют объяснить, что происходит на этих записях, и докопаться до правды.

Страна
США
Жанр
Документальный, Детектив
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.7 IMDb