8.22017, Свидетельства паранормального. Сезон 2. Серия 1
Детектив, Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Свидетельства паранормального (сериал, 2017) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
- 18+34 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 2 Серия 1
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 2 Серия 2
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 2 Серия 3
- 18+41 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 2 Серия 4
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 2 Серия 5
- 18+35 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 2 Серия 6
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 2 Серия 7
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 2 Серия 8
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 2 Серия 9
- 18+35 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 2 Серия 10
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 2 Серия 11
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 2 Серия 12
О сериале
Как объяснить необъяснимое? Что происходит на видеозаписях, которые, как уверены любители сверхъественного, содержат доказательства существования паранормальных явлений? Ученые, исследователи, а также специалисты по спецэффектам и монтажу просмотрят видеозаписи, на которых происходят загадочные и необъяснимые вещи: светящийся шар в Карелии, оживающую по ночам статую в музее и даже самовозгорание человека. С помощью научных и технических знаний они попробуют объяснить, что происходит на этих записях, и докопаться до правды.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный, Детектив
Время33 мин / 00:33
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb