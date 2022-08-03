WinkСериалыСверхспособности2-й сезон7-я серия
Сверхспособности (сериал, 2016) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
8.12016, Powers
Фантастика, Криминал18+
- 18+45 мин
Сверхспособности
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+39 мин
Сверхспособности
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+39 мин
Сверхспособности
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+41 мин
Сверхспособности
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Сверхспособности
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Сверхспособности
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+42 мин
Сверхспособности
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+43 мин
Сверхспособности
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+41 мин
Сверхспособности
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+44 мин
Сверхспособности
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
О сериале
Сюжет сериала разворачивается в мире, где супергерои живут среди обычных людей. Сотрудники убойного отдела Кристиан Уокер и Дина Пилгрим занимаются защитой простых людей от преступников со сверхспособностями и расследуют дела, в которых замешаны эти супергерои.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb