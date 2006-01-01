Сверхъестественное. Сезон 2. Серия 1
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Сверхъестественное
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1-я серия

Сверхъестественное (сериал, 2006) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

9.52006, Supernatural
Фэнтези, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по Соединeнным Штатам на чeрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года, расследуют паранормальные явления, многие из которых основаны на американских городских легендах и фольклоре, и сражаются с порождениями зла, такими как демоны и призраки.

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Страна
США, Канада
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сверхъестественное»