Сверхъестественное. Сезон 13. Серия 8
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Сверхъестественное
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8-я серия

Сверхъестественное (сериал, 2017) сезон 13 серия 8 смотреть онлайн

9.52017, Supernatural
Фэнтези, Мистические18+

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Сюжет

Сериал рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по Соединeнным Штатам на чeрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года, расследуют паранормальные явления, многие из которых основаны на американских городских легендах и фольклоре, и сражаются с порождениями зла, такими как демоны и призраки.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сверхъестественное»